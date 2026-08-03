فريق الدفاع عن سهام بن سدرين يطعن بالتعقيب في قرار إحالتها على الدائرة الجنائية

تقدم، بطعن بالتعقيب ضد القرار القاضي بإحالتها على أنظار، وذلك في القضية المتعلقة بالتصرف المالي والإداري في أرشيف الهيئة.وكانتلدىقد قررت إحالةبحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتها من أجل تهم ذات صبغة مالية، إلى جانب، وذلك في علاقة بملف التصرف المالي والإداري في أرشيفومن المنتظر أن يتم، إثر انتهاء، تعيين جلسة أمام إحدى الدوائر الجزائية بـللنظر في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، والبت في مدى سلامة قرار الإحالة.