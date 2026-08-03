فريق الدفاع عن سهام بن سدرين يطعن بالتعقيب في قرار إحالتها على الدائرة الجنائية
تقدم فريق الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بطعن بالتعقيب ضد القرار القاضي بإحالتها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، وذلك في القضية المتعلقة بالتصرف المالي والإداري في أرشيف الهيئة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة سهام بن سدرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتها من أجل تهم ذات صبغة مالية، إلى جانب التدليس ومسك واستعمال مدلس، وذلك في علاقة بملف التصرف المالي والإداري في أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة.
ومن المنتظر أن يتم، إثر انتهاء العطلة القضائية، تعيين جلسة أمام إحدى الدوائر الجزائية بـمحكمة التعقيب للنظر في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، والبت في مدى سلامة قرار الإحالة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة سهام بن سدرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتها من أجل تهم ذات صبغة مالية، إلى جانب التدليس ومسك واستعمال مدلس، وذلك في علاقة بملف التصرف المالي والإداري في أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة.
ومن المنتظر أن يتم، إثر انتهاء العطلة القضائية، تعيين جلسة أمام إحدى الدوائر الجزائية بـمحكمة التعقيب للنظر في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، والبت في مدى سلامة قرار الإحالة.
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