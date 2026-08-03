ريان يزور معهد صالح عزيز قبل حفله بقرطاج في مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان
قام الفنان اللبناني ريان، يوم الأحد، بزيارة إنسانية إلى المعهد الوطني صالح عزيز لعلاج الأمراض السرطانية، وذلك قبل ساعات من إحيائه حفله ضمن فعاليات الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، في مبادرة تهدف إلى دعم مرضى السرطان وتعزيز ثقافة التضامن.
وأوضح مهرجان قرطاج الدولي، في بلاغ، أن ريان التقى خلال الزيارة بعدد من المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي، حيث تبادل الحديث مع المرضى وشاركهم أداء عدد من أغانيه، في أجواء اتسمت بالتأثر والأمل.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تعكس البعد الإنساني للفنان، وتجسد رسالة الفن في نشر الأمل والمؤازرة، مشيرا إلى أن دور الفن لا يقتصر على العروض الفنية، بل يمتد إلى دعم الفئات التي تواجه ظروفا صحية صعبة.
وأحيا ريان مساء الأحد 2 أوت 2026 حفلا تضامنيا على ركح مهرجان قرطاج الدولي، خصصت مداخيله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية، في مبادرة تجمع بين العمل الفني والعمل الإنساني.
ويذكر أن الفنان اللبناني ريان سبق أن خاض تجربة شخصية مع مرض السرطان، قبل أن يعلن تعافيه الكامل منه، وهو ما أضفى بعدا إنسانيا إضافيا على زيارته لمرضى المعهد، الذين حرص على تشجيعهم ومساندتهم خلال هذا اللقاء.
وأوضح مهرجان قرطاج الدولي، في بلاغ، أن ريان التقى خلال الزيارة بعدد من المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي، حيث تبادل الحديث مع المرضى وشاركهم أداء عدد من أغانيه، في أجواء اتسمت بالتأثر والأمل.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تعكس البعد الإنساني للفنان، وتجسد رسالة الفن في نشر الأمل والمؤازرة، مشيرا إلى أن دور الفن لا يقتصر على العروض الفنية، بل يمتد إلى دعم الفئات التي تواجه ظروفا صحية صعبة.
وأحيا ريان مساء الأحد 2 أوت 2026 حفلا تضامنيا على ركح مهرجان قرطاج الدولي، خصصت مداخيله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية، في مبادرة تجمع بين العمل الفني والعمل الإنساني.
ويذكر أن الفنان اللبناني ريان سبق أن خاض تجربة شخصية مع مرض السرطان، قبل أن يعلن تعافيه الكامل منه، وهو ما أضفى بعدا إنسانيا إضافيا على زيارته لمرضى المعهد، الذين حرص على تشجيعهم ومساندتهم خلال هذا اللقاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333906