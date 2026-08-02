معز السوسي: سداد قرض 700 مليون يورو في آجاله يعزز ثقة الأسواق في تونس

أكدأن نجاح تونس في سداد القرض الرقاعي الدولي بقيمةفي آجاله يمثل، ويبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق المالية الدولية بشأن احترام الدولة التونسية لتعهداتها، رغم الضغوط التي تواجهها المالية العمومية.وأوضح السوسي، في مداخلة هاتفية على إذاعة، أن هذا القرض تم إصداره سنةلمدة، وكان موجها أساسا إلى، ليحل أجل سداده كاملا في. وبيّن أن خصوصية هذا القرض تكمن في أنه، خلافا لبعض القروض الأخرى التي يتم خلاصها على أقساط.وأضاف أن عملية السداد لم تقتصر على أصل الدين البالغ، بل شملت أيضا آخر قسط من الفوائد، ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعته تونس إلى حوالي، وهو ما يجعله أكبر استحقاق مالي خارجي خلال السنة الحالية.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن احترام آجال السداد يمثل عاملا أساسيا في، باعتبار أن القروض الرقاعية يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية، وتتأثر قيمتها بمدى الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.ولفت إلى أن قيمة السندات التونسية كانت قد تراجعت بشكل كبير في الأسواق خلال سنة، قبل أن تستعيد تدريجيا قيمتها مع تحسن الثقة في قدرة تونس على السداد، وهو ما تُوج بإيفاء الدولة بهذا الاستحقاق في موعده.وفي المقابل، أوضح السوسي أن سداد هذا القرض كان له تأثير مباشر على، إذ تراجع من مستوى يعادلقبل السداد إلىبعده، أي بانخفاض يقارب، معتبرا أن هذا الأثر يبقى طبيعيا بالنظر إلى ضخامة المبلغ المسدد.وكانقد أكد، في بلاغ سابق، أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، مشيرا إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت، إثر سداد هذا القرض،، بما يعادلإلى غاية