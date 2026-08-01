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في كمين محكم برأس الطابية: الاطاحة بعنصر إجرامي خطير تورط في هذه القضايا

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 10:24 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف بـ"الخطير جدا"، وذلك إثر عملية أمنية خاطفة نُفذت بمنطقة رأس الطابية في إطار الجهود الرامية إلى ملاحقة العناصر المفتش عنها والتصدي للجريمة.

وجاءت العملية إثر معلومات وتحريات ميدانية دقيقة أكدت وجود المشتبه به بالمنطقة، حيث تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وترويج المواد المخدرة، إلى جانب الفرار من السلطات.


وعلى إثر ذلك، وضعت الوحدات الأمنية خطة محكمة لتطويق المكان وإغلاق جميع المنافذ، لمنع المشتبه به من الفرار. ورغم محاولته مقاومة أعوان الأمن والإفلات منهم، تمكنت الفرقة من السيطرة عليه وإيقافه دون تسجيل أي أضرار.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومواصلة الأبحاث في شأنه، تمهيدا لإحالته على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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