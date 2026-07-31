حملة أمنية بالعاصمة: الإطاحة بـ12 عنصرا خطيرا وحجز كميات من الكوكايين

نفذت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران حملة أمنية واسعة ومباغتة استهدفت مناطق، وأسفرت عن إيقافمن بينهم عناصر مفتش عنها ومروجون للمخدرات.وأفضت الحملة إلى القبض على، تبين بعد التثبت في هوياتهم أنهم محل عدة مناشير تفتيش صادرة عن هياكل قضائية وأمنية، وذلك لتورطهم في قضايا تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد والسلب باستعمال القوة والأسلحة البيضاء.وفي إطار العملية ذاتها، تمكن الأعوان من الإطاحة بـينشطون في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس، وحجز كميات من مادةإلى جانب مبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات النشاط الإجرامي.وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بجميع المظنون فيهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم قبل إحالتهم على أنظار القضاء.