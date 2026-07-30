فاطمة المسدي: من يخشى عزل امام متطرف لا يمكننا التعويل عليه في تصنيف حركة النهضة تنظيما ارهابيا
أعربت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، الأربعاء، عن استنكارها قرار التراجع عن إعفاء الإمام الخطيب بجامع السلام بصفاقس، الشيخ فتحي الرباعي، من مهامه.
ووصفت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فتحي الرباعي بأنه "إمام متطرف"، معتبرة أن التراجع عن قرار عزله يطرح تساؤلات بشأن التعاطي مع ملف مكافحة التطرف.
وقالت في تدوينتها: "مع الأسف، من يخشى عزل إمام متطرف لا يمكننا التعويل عليه في تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا."
ويأتي موقف المسدي بعد إعلان الشيخ فتحي الرباعي، الأربعاء، إلغاء قرار إعفائه من الإمامة والخطابة، مؤكدا أنه تم التراجع عن القرار ورفع ما وصفه بـ"المظلمة" التي تعرض لها.
وأثارت تدوينة فاطمة المسدي تفاعلا واسعا على موقع "فيسبوك"، حيث غلبت التعليقات الرافضة لوصف الشيخ فتحي الرباعي بـ"المتطرف". واعتبر عدد كبير من المعلقين أنه من الأئمة المعروفين بالاعتدال والوسطية، مطالبين النائبة بتقديم أدلة على اتهامها، فيما رأى آخرون أن تصريحها يخلط بين الاختلاف في الرأي والتطرف. في المقابل، أيد عدد محدود من المتفاعلين موقف المسدي، معتبرين أن مواقف الإمام تندرج ضمن خطاب متشدد، ودافعوا عن دعوتها إلى التصدي لما وصفوه بالتطرف.
ووصفت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فتحي الرباعي بأنه "إمام متطرف"، معتبرة أن التراجع عن قرار عزله يطرح تساؤلات بشأن التعاطي مع ملف مكافحة التطرف.
وقالت في تدوينتها: "مع الأسف، من يخشى عزل إمام متطرف لا يمكننا التعويل عليه في تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا."
ويأتي موقف المسدي بعد إعلان الشيخ فتحي الرباعي، الأربعاء، إلغاء قرار إعفائه من الإمامة والخطابة، مؤكدا أنه تم التراجع عن القرار ورفع ما وصفه بـ"المظلمة" التي تعرض لها.
وأثارت تدوينة فاطمة المسدي تفاعلا واسعا على موقع "فيسبوك"، حيث غلبت التعليقات الرافضة لوصف الشيخ فتحي الرباعي بـ"المتطرف". واعتبر عدد كبير من المعلقين أنه من الأئمة المعروفين بالاعتدال والوسطية، مطالبين النائبة بتقديم أدلة على اتهامها، فيما رأى آخرون أن تصريحها يخلط بين الاختلاف في الرأي والتطرف. في المقابل، أيد عدد محدود من المتفاعلين موقف المسدي، معتبرين أن مواقف الإمام تندرج ضمن خطاب متشدد، ودافعوا عن دعوتها إلى التصدي لما وصفوه بالتطرف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333735