بين شارع الحرية ولافيات : يستغلون شقيقتهم لتنفيذ براكاجات دموية !

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أمس من تفكيك وفاق إجرامي خطير يتكون من ثلاثة أشقاء (شابان وامرأة)، تخصصوا في تنفيذ عمليات سلب باستعمال أسلحة حادة طالت عدداً من المواطنين في منطقة شارع الحرية والمناطق المجاورة لها .وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تشكيات ومحاضر حول تعرض مستعملي الطريق، وخاصة سائقي الدراجات النارية الثقيلة، لعمليات اعتراض و"براكاجات" دموية. وكشفت التحريات الأمنية المكثفة عن حيلة مبتكرة واعتدائية يُنفذها الأشقاء الثلاثة؛ حيث تتدخل الشقيقة لاستدراج الضحايا وإيقافهم بحجة طلب المساعدة، ليترجل شقيقاها فور توقف الضحية وينفذا عملية السلب تحت التهديد بآلات حادة.وعلى ضوء تحريات ميدانية وتتبع دقيق لأسلوب تحركاتهم، تمكن أعوان الفرقة المذكورة من تحديد هوية عناصر الشبكة وإلقاء القبض على الفتاة وادراج شقيقيها بالتفتيش .وبمواجهتها بأدلة والأوصاف المقدمة من المتضررين، اعترفت بما نُسب إليها من جرائم، وبناءً على استشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بها ومباشرة الأبحاث للوقوف على كافة ملابسات القضية وإحالتها على القضاء.كما تم إدراج شقيقيها بالتفتيش .