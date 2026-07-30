نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في الإطاحة بكهل تورّط في انتحال صفة إطار سامٍ بإحدى الوزارات، بعد تنفيذه سلسلة من عمليات التحيّل والابتزاز طالت العشرات من الشباب الباحثين عن عمل، وإيهامهم بقدرته على تدبير وظائف لهم في القطاع العمومي.ووفق ملف القضية فقد وردت على مسامع الوحدات الأمنية بالعمران معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لشخص يزعم امتلاكه نفوذاً واسعاً داخل هيكل وزاري. وكشفت التحريات أن المظنون فيه كان يستغل تطلع ضحاياه للانتداب، فيوهمهم بقدرته على ضمان نجاحهم في المناظرات الوطنية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يقطع كل وسائل التواصل معهم ويختفي عن الأنظار.وعلى إثر تحريات ميدانية مكثفة وتتبّع دقيق لحيّز تحركاته، تمكّن أعوان الفرقة المذكورة، في ظرف زمني قياسي، من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه إثر كمين محكم.وبمواجهته بالأدلة الدامغة والشكاوى المرفوعة ضده، أدلى الجاني باعترافات تفصيلية تفيد بتورطه في تحيّله على عشرات الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية.وباستشارة النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه.