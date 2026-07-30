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رئيس غرفة تجار الدواجن: نقص في التزويد وخسائر تناهز 50% بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 09:35 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، وجود نقص في التزويد بمادة الدواجن، مشددا على رفض أي زيادات غير قانونية في الأسعار، ومؤكدا أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة لمراقبة السوق.

وأوضح النفزاوي، خلال تدخله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أن مقرر الأسعار الحالي يظل ساريا إلى غاية 9 أوت، مؤكدا أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في أسعار الدجاج.

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وأرجع نقص التزويد إلى الظروف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما تسبب في نفوق كميات هامة من الدواجن، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بحوالي 50 بالمائة من الإنتاج، وفق التقديرات الأولية.


وأضاف أن القطاع يواجه صعوبات كبيرة، رغم تواصل التنسيق مع وزارة التجارة لإعداد مقترحات تتعلق بالتسعيرة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التجارة للنظر في أوضاع القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار النفزاوي إلى أن سعر الدجاج الكامل الخاضع للتسعيرة المحددة يبلغ 8.490 دنانير للكلغ، في حين تختلف أسعار بقية المنتجات حسب العرض والطلب.
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كما كشف أن بعض الأسواق الأسبوعية تشهد بيع "حبّة العظم" بأسعار منخفضة تصل إلى 500 مليم، موضحا أن الأمر يتعلق بدجاج تونسي منخفض الوزن، محذرا في المقابل من بعض الممارسات التي قد تضر بتوازن السوق.

وأكد في ختام تصريحه أن الغرفة ستواصل متابعة وضعية التزويد والأسعار بالتنسيق مع السلطات المختصة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
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