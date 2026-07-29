السجن 6 أعوام لمحام بتهمة التحيل

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا حضوريا، بالسجن لمدة ستة أعوام في حق محام، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتحيل.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي على ذمة قضيتين، إثر شكايتين تقدم بهما الممثل القانوني لإحدى الشركات الخاصة، اتهمه فيهما بالتحيل.وتتعلق القضية الأولى باستخلاص دين سبق استخلاصه، فيما تتعلق القضية الثانية ببيع عقار سبق بيعه.وبإحالة المحامي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت المحكمة بسجنه ثلاثة أعوام عن كل قضية، ليبلغ مجموع العقوبة ستة أعوام سجنا.