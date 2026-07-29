بن عروس: انطلاق أشغال جهر وادي مليان برادس

صرّح النائب مروان زيّان أن أشغال جهر وتنظيف "وادي مليان" بمدينة رادس قد انطلقت بصفة فعلية، مؤكداً معاينته لتقدم هذه الأشغال إثر زيارة ميدانية أداها إلى الموقع بتاريخ 29 جويلية 2026.وأوضح النائب في تصريحه أن هذا التدخل الميداني يأتي تتويجاً لمسار من المتابعة، وتفاعلاً مع مراسلة رسمية كان قد وجهها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 22 جانفي 2026. وقد جاءت تلك المراسلة عقب الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الجمهورية لمعاينة وضعية الوادي وارتفاع منسوب مياهه إثر تهاطل الأمطار بتاريخ 21 جانفي 2026، حيث نبّه النائب حينها إلى الأهمية القصوى لمعالجة تراكم الأتربة والأشجار التي حوّلت مجرى الوادي إلى حاجز يهدد سلامة المتساكنين والممتلكات.وفي هذا السياق، ثمّن زيّان الاستجابة الإيجابية والفعالة لوزارة الفلاحة، التي تفاعلت مع مخرجات المراسلة المذكورة وتولت الانطلاق في إنجاز الأشغال الشاملة لتنظيف الوادي. وأكد أن مباشرة الآليات لعمليات رفع الأتربة واقتلاع الأشجار الحاجبة للرؤية والمعيقة للسيلان الطبيعي للمياه، يعكس تخلياً عن الحلول الترقيعية وحرصاً جاداً على حماية البنية التحتية.وشدد النائب في ختام تصريحه على التزامه بمواصلة متابعة تقدم هذه الأشغال ميدانياً لضمان استدامتها ونجاعتها، والعمل على إدراج مثل هذه التدخلات ضمن البرامج الوطنية الشاملة للوقاية من مخاطر الفيضانات والتغيرات المناخية.