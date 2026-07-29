تأجيل النظر في قضية حلّ جمعية "منامتي" إلى أواخر أوت
قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في قضية حلّ وتجميد نشاط جمعية "منامتي" إلى جلسة 24 أوت المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة، طالب فيها بحلّ الجمعية وتجميد نشاطها، استناداً إلى ما اعتبره وجود عدة خروقات منسوبة إليها، وفق ما ورد في عريضة الدعوى.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، للفصل في الطلبات المقدمة من مختلف الأطراف، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة، طالب فيها بحلّ الجمعية وتجميد نشاطها، استناداً إلى ما اعتبره وجود عدة خروقات منسوبة إليها، وفق ما ورد في عريضة الدعوى.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، للفصل في الطلبات المقدمة من مختلف الأطراف، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
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