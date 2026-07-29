تأجيل النظر في قضية حلّ جمعية "منامتي" إلى أواخر أوت

قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس،إلى جلسة، وذلك استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع.وتعود القضية إلى دعوى رفعها، طالب فيها بحلّ الجمعية وتجميد نشاطها، استناداً إلى ما اعتبره وجودمنسوبة إليها، وفق ما ورد في عريضة الدعوى.ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، للفصل في الطلبات المقدمة من مختلف الأطراف، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.