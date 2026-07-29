إيقاف 6 أشخاص على خلفية ترويج إشاعات بشأن حريق سجن المسعدين
أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم المعلومات، التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل في ولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وذلك على خلفية تداول مزاعم بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى.
وأوضح الجبابلي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن العملية أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص، من بينهم أربع نساء، إلى جانب إدراج ستة آخرين بالتفتيش.
وأضاف أن قائمة المفتش عنهم تضم أشخاصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وآخرين مفتش عنهم في قضايا تتعلق بتكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن الأبحاث انطلقت بعد رصد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت نشر وترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين، مؤكدا تواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأوضح الجبابلي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن العملية أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص، من بينهم أربع نساء، إلى جانب إدراج ستة آخرين بالتفتيش.
وأضاف أن قائمة المفتش عنهم تضم أشخاصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وآخرين مفتش عنهم في قضايا تتعلق بتكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن الأبحاث انطلقت بعد رصد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت نشر وترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين، مؤكدا تواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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