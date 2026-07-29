JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:54 Tunis

إيقاف 6 أشخاص على خلفية ترويج إشاعات بشأن حريق سجن المسعدين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 09:54 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم المعلومات، التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل في ولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرت، وذلك على خلفية تداول مزاعم بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى.

وأوضح الجبابلي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن العملية أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص، من بينهم أربع نساء، إلى جانب إدراج ستة آخرين بالتفتيش.


وأضاف أن قائمة المفتش عنهم تضم أشخاصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وآخرين مفتش عنهم في قضايا تتعلق بتكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات.


وبيّن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن الأبحاث انطلقت بعد رصد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت نشر وترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين، مؤكدا تواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333676

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 جويلية 2026 | 14 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:31
16:15
12:33
05:22
03:40
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.93 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-26
35°-26
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises 23287,4
  • (28/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36859 DT
  • (28/07)
  • 1 $ = 2,96000 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/07)     720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/07)   29590 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio