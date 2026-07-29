إيقاف 6 أشخاص على خلفية ترويج إشاعات بشأن حريق سجن المسعدين

أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد، أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم المعلومات، التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، نفذت أمس سلسلة من المداهمات استهدفت منازل في ولايات، وذلك على خلفية تداول مزاعم بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من السجناء إلى المستشفى.وأوضح الجبابلي، في تصريح لإذاعة، أن العملية أسفرت عن، من بينهم، إلى جانبوأضاف أن قائمة المفتش عنهم تضم أشخاصا، وآخرينوبيّن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن الأبحاث انطلقت بعد رصدتعمدت نشر وترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين، مؤكدا تواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.