JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:23 Tunis

لطفي الرياحي: تونس تشهد نقصاً في المياه المعدنية وليس أزمة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a68d7d1745bc7.17971062_igoqfpknehmjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 17:20 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك لطفي الرياحي أن ما تشهده تونس حالياً يتمثل في نقص في المياه المعدنية وليس أزمة حقيقية، مرجحاً أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر إذاعة جوهرة أف أم، أن الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية أثرت على نشاط شركات إنتاج المياه المعدنية، لا سيما على مستوى عمليات التعليب والفوترة والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس على نسق التزويد في الأسواق.


وأضاف أن هذه العوامل كانت وراء النقص المسجل في بعض نقاط البيع، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأزمة إنتاج.


ورجح رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك أن تشهد السوق تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع عودة نسق الإنتاج والتوزيع إلى مستوياته العادية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333649

babnet

كل الأخبار...

18:23 - تدخلات ميدانية تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية بالدائرة البلدية العمران (بلدية تونس)
18:21 - معين الشعباني مدرباً جديداً للمنتخب التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات
18:20 - مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فسفاط قفصة
18:16 - تحذيرات متجددة في مصر من نظام "الطيبات" بعد وفاة سيدة قيل إنها أوقفت علاجها
18:05 - وزير البيئة يقرّ جملة من التدخلات لتسريع مشاريع التطهير وتحسين الوضع البيئي بولاية زغوان
17:20 - لطفي الرياحي: تونس تشهد نقصاً في المياه المعدنية وليس أزمة
17:08 - بلدية تونس: تحسين نسبة الاستخلاص وتطوير إجراءات المتابعة محور جلسة عمل
17:07 - وفد من الكونغرس في ليبيا لبحث توحيد المؤسسة العسكرية
16:48 - تونس تتوج بالمركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون
16:45 - وزارة التعليم العالي تؤكد أنها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص وتنشر قائمة المؤسسات المرخص لها بالتكوين الهندسي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 جويلية 2026 | 13 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:32
16:16
12:33
05:22
03:39
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
5.27 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-25
33°-25
34°-26
36°-27
  • Avoirs en devises 23287,4
  • (28/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36859 DT
  • (28/07)
  • 1 $ = 2,96000 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/07)     720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/07)   29590 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio