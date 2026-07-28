لطفي الرياحي: تونس تشهد نقصاً في المياه المعدنية وليس أزمة
أكد رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك لطفي الرياحي أن ما تشهده تونس حالياً يتمثل في نقص في المياه المعدنية وليس أزمة حقيقية، مرجحاً أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر إذاعة جوهرة أف أم، أن الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية أثرت على نشاط شركات إنتاج المياه المعدنية، لا سيما على مستوى عمليات التعليب والفوترة والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس على نسق التزويد في الأسواق.
وأضاف أن هذه العوامل كانت وراء النقص المسجل في بعض نقاط البيع، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأزمة إنتاج.
ورجح رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك أن تشهد السوق تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع عودة نسق الإنتاج والتوزيع إلى مستوياته العادية.
وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر إذاعة جوهرة أف أم، أن الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية أثرت على نشاط شركات إنتاج المياه المعدنية، لا سيما على مستوى عمليات التعليب والفوترة والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس على نسق التزويد في الأسواق.
وأضاف أن هذه العوامل كانت وراء النقص المسجل في بعض نقاط البيع، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأزمة إنتاج.
ورجح رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك أن تشهد السوق تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع عودة نسق الإنتاج والتوزيع إلى مستوياته العادية.
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