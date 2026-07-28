لطفي الرياحي: تونس تشهد نقصاً في المياه المعدنية وليس أزمة

أكد رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاكأن ما تشهده تونس حالياً يتمثل في، مرجحاً أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة.وأوضح الرياحي، في مداخلة عبر إذاعة، أن الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية أثرت على نشاط شركات إنتاج المياه المعدنية، لا سيما على مستوى، وهو ما انعكس على نسق التزويد في الأسواق.وأضاف أن هذه العوامل كانت وراء النقص المسجل في بعض نقاط البيع، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأزمة إنتاج.ورجح رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك أن تشهد السوقمع عودة نسق الإنتاج والتوزيع إلى مستوياته العادية.