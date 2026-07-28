رئيس الجمهورية: الحركة الصهيونية تسعى إلى إسقاط الدّول بتفجير الأوضاع داخلها ولكن أنّى لها ذلك

قال الثلاثاء 28 جويلية، رئيس الجمهوريّة قيس سعيد إن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمّة واليوم تسعى إلى إسقاط الدّول بتفجير الأوضاع داخلها ولكن أنّى لها ذلك.وأضاف في مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "نشترك اليوم في الإرادة الثّابتة من أجل إرساء نظام انساني جديد يحل محلّ نظام عالمي مجحف نحمل أوزاره وبدأت الإنسانيّة تنتفض ضدّه وتطوي صفحاته شيئا فشيئا".وتمّ التطرّق خلال هذ المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة كلّها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدّد رئيس الدّولة موقف تونس الثّابت من أنّ أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي مشيرا في هذا السّياق إلى أنّنا ما دمنا على قلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحدّيات.كما تمّ التعرّض إلى حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقّه لا بالتقادم ولا بأشدّ أنواع الأسلحة فتكا.أمّا عن الوضع في ليبيا، فقد تمّ التأكيد مجدّدا على أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيّا، والشّعب الليبي المتمسّك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها.وجدّد رئيس الجمهوريّة التونسية الدّعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتمّ الاتّفاق على موعدها في أقرب الآجال.