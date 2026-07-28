في اتصال مع سعيد.. السيسي يؤكد تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق

أجرى الرئيس المصري، اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي استهل الاتصال بتهنئة تونس، قيادة وشعباً، بمناسبة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى تاريخ مشترك وروابط راسخة بين الشعبين، لافتاً إلى أن العام الجاري يوافقوأكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم، كما جدد حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة بما يخدم مصالح البلدين.من جانبه، أعرب الرئيسعن تقديره لحرص نظيره المصري على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي، كما هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبةواستعرض الرئيس التونسي الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، معبراً عن تقديره للتضامن والدعم الذي أبدته مصر في هذا المجال.كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث حذر الرئيس المصري من خطورة تجدد التوتر في المنطقة وما قد ينجر عنه من تداعيات، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.وشدد الرئيسان على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.