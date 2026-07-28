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تأجيل النظر في قضية غسان البوغديري إلى 11 أوت

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 12:34 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو بالهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، غسان البوغديري، إلى جلسة يوم 11 أوت 2026.

ومثل البوغديري أمام هيئة الدائرة الجناحية بحالة سراح في هذه القضية، في حين لا يزال موقوفاً على ذمة قضية أخرى.


وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجن البوغديري لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها شركة خاصة إثر تحرك احتجاجي نُظم أمام مقرها.


وقد استأنف البوغديري الحكم الابتدائي، لتنظر محكمة الاستئناف في الملف، قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 11 أوت المقبل لمواصلة النظر فيها.
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