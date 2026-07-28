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سعر خام برنت يهبط دون 83 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 13 جويلية

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 10:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها في ظل تنامي الآمال بشأن التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يسهم في تهدئة الاضطرابات التي شهدتها تدفقات الطاقة العالمية.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 3.26% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل 83.07 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ما دون مستوى 83 دولاراً للمرة الأولى منذ 13 جويلية 2026.


كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 3.12% لتصل إلى 80.03 دولاراً للبرميل.


ويأتي هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لأي تطورات سياسية قد تسهم في تهدئة التوترات، بما قد ينعكس على استقرار إمدادات النفط العالمية.
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