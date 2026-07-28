سعر خام برنت يهبط دون 83 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 13 جويلية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها في ظل تنامي الآمال بشأن التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يسهم في تهدئة الاضطرابات التي شهدتها تدفقات الطاقة العالمية.وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخامتسليم أكتوبر بنسبةمقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ما دون مستوىللمرة الأولى منذكما تراجعت العقود الآجلة لخامتسليم سبتمبر بنسبةلتصل إلىويأتي هذا التراجع وسط ترقب الأسواق لأي تطورات سياسية قد تسهم في تهدئة التوترات، بما قد ينعكس على استقرار إمدادات النفط العالمية.