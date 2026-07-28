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الجبل الأحمر: الاطاحة ب"ولد النواوري" وحجز كميات من "الزطلة"

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 07:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والتصدي للشبكات والإطارات الإجرامية، تمكنت أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، تحت إشراف رئيس الفرقة، من الإطاحة بمروج خطير يُعرف بلقب "ولد النواوري".



وجاءت هذه العملية إثر مداهمة أمنية دقيقة ونوعية تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنطقة الجبل الأحمر، حيث أمكن للوحدات الأمنية إلقاء القبض على المظنون فيه متلبساً بحوزته 29 قطعة من مخدر القنب الهندي ("الزطلة") كان يعدّها للترويج.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذن بالأبحاث والاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة القضية من أجل "مسك وحيازة ونية ترويج مادة مخدرة"، لإحالة ملفه على أنظار العدالة فور استكمال التحقيقات.
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