الحفصية : محاصرة 16 عنصرًا إجراميًا خطيرًا

نفذ أعوان، فجر أمس، عملية أمنية نوعية ومتزامنة أسفرت عنمفتشا عنهم، وذلك بعدد من أحياء العاصمة، من بينهاوجاءت العملية إثر عمل استخباراتي وميداني دقيق، وبالتنسيق المسبق مع، حيث شملت المداهمات المتزامنةتحصنت بها العناصر المطلوبة في مناطقوأسفرت الحملة عن القبض على 16 شخصا صدرت في شأنهملفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـكما تمكنت الوحدات الأمنية منكانت، وفق المعطيات الأمنية، تستعمل في تهديد المواطنين وترويعهم.وباستشارة النيابة العمومية لدى، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث في الغرض، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.