الحفصية : محاصرة 16 عنصرًا إجراميًا خطيرًا
نفذ أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، فجر أمس، عملية أمنية نوعية ومتزامنة أسفرت عن إيقاف 16 عنصرا إجراميا خطيرا مفتشا عنهم، وذلك بعدد من أحياء العاصمة، من بينها الحفصية والحلفاوين وتربة الباي وباب الخضراء.
وجاءت العملية إثر عمل استخباراتي وميداني دقيق، وبالتنسيق المسبق مع النيابة العمومية، حيث شملت المداهمات المتزامنة 10 منازل تحصنت بها العناصر المطلوبة في مناطق الحفصية وباب الأقواس والحلفاوين وتربة الباي.
وأسفرت الحملة عن القبض على 16 شخصا صدرت في شأنهم بطاقات جلب وأحكام سجنية ومناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـالسرقات الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد وعمليات "البراكاج".
كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء كانت، وفق المعطيات الأمنية، تستعمل في تهديد المواطنين وترويعهم.
وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث في الغرض، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وجاءت العملية إثر عمل استخباراتي وميداني دقيق، وبالتنسيق المسبق مع النيابة العمومية، حيث شملت المداهمات المتزامنة 10 منازل تحصنت بها العناصر المطلوبة في مناطق الحفصية وباب الأقواس والحلفاوين وتربة الباي.
وأسفرت الحملة عن القبض على 16 شخصا صدرت في شأنهم بطاقات جلب وأحكام سجنية ومناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـالسرقات الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد وعمليات "البراكاج".
كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء كانت، وفق المعطيات الأمنية، تستعمل في تهديد المواطنين وترويعهم.
وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث في الغرض، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333613