فيديو اليوم من كاب زبيب: إنقاذ شاب من الغرق بفضل تدخل الحماية المدنية والسباحين المنقذين
تمكنت فرق الحماية المدنية، بالتعاون مع السباحين المنقذين وعدد من شباب منطقة كاب زبيب من ولاية بنزرت، اليوم، من إنقاذ شاب أصيل تونس العاصمة من الغرق، بعد أن كان مهددا بالموت في أحد الشواطئ الصخرية بالجهة.
ووفق المعطيات المتداولة، تدخلت فرق الإنقاذ بسرعة إثر تعرض الشاب لخطر الانجراف بفعل الأمواج المتلاطمة، حيث نجحت في الوصول إليه وإخراجه قبل أن تسحبه التيارات البحرية إلى عرض البحر.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة التدخل السريع والمنسق لأعوان الحماية المدنية والسباحين المنقذين، بمساندة عدد من شباب المنطقة، ما مكن من إنقاذ الشاب وتفادي وقوع مأساة.
ووفق المعطيات المتداولة، تدخلت فرق الإنقاذ بسرعة إثر تعرض الشاب لخطر الانجراف بفعل الأمواج المتلاطمة، حيث نجحت في الوصول إليه وإخراجه قبل أن تسحبه التيارات البحرية إلى عرض البحر.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة التدخل السريع والمنسق لأعوان الحماية المدنية والسباحين المنقذين، بمساندة عدد من شباب المنطقة، ما مكن من إنقاذ الشاب وتفادي وقوع مأساة.
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