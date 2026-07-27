التمديد في الإيقاف التحفظي لبثينة بن يغلان ومسؤول سابق بوزارة المالية أربعة أشهر إضافية
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية للمرة الثانية في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان، إلى جانب مدير عام سابق بوزارة المالية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت، خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، بفتح بحث تحقيقي حول شبهات تتعلق بإسناد صندوق الأمانات والودائع قروضا وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة.
ومع انطلاق الأبحاث، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق بثينة بن يغلان، ومدير عام سابق بوزارة المالية، ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن الأخير مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
وتتواصل التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت، خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، بفتح بحث تحقيقي حول شبهات تتعلق بإسناد صندوق الأمانات والودائع قروضا وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة.
ومع انطلاق الأبحاث، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق بثينة بن يغلان، ومدير عام سابق بوزارة المالية، ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن الأخير مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
وتتواصل التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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