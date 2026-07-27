التمديد في الإيقاف التحفظي لبثينة بن يغلان ومسؤول سابق بوزارة المالية أربعة أشهر إضافية

قررالتمديد في الإيقاف التحفظي لمدةللمرة الثانية في حق، إلى جانب، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري.وكانتقد أذنت، خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، بفتح بحث تحقيقي حول شبهات تتعلق بإسناد صندوق الأمانات والودائع قروضا وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة.ومع انطلاق الأبحاث، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق، ومدير عام سابق بوزارة المالية، ورجل الأعمال، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن الأخير مقابل ضمان مالي قدرهوتتواصل التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.