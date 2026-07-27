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هيئة الدفاع : إعادة الغنوشي إلى سجن المرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 16:46 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في بلاغ صدر اليوم الاثنين، أنه تم إرجاع موكلها إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة قضاها بالمستشفى، مؤكدة أن عددا من محاميه تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي إثر عودته إلى السجن.

وأوضحت الهيئة أن الغنوشي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفته بـ"عزله التام عن العالم الخارجي" وحرمانه من زيارة أفراد عائلته ومحاميه خلال فترة إقامته بالمستشفى، مشيرة إلى أنه علق إضرابه بعد تلقيه تعهدا بالسماح باستئناف تلك الزيارات.


وأضافت أن الزيارات لم تتم فعليا إلا بعد إعادته إلى سجن المرناقية، معتبرة أن ذلك يؤكد، وفق تعبيرها، أنه ظل طوال فترة وجوده بالمستشفى معزولا عن محاميه وعائلته، ودون تمكينه من الاطلاع على الصحف أو متابعة الأخبار في الحدود المتاحة لبقية السجناء.


وعبرت هيئة الدفاع عن انشغالها مما اعتبرته تعرض الغنوشي للعزل والحرمان من حقوقه القانونية والإنسانية، محملة السلطات، وفق نص البلاغ، المسؤولية عن الآثار الصحية والنفسية التي قالت إنها نجمت عن تلك الممارسات.

كما ذكرت الهيئة أن راشد الغنوشي نُقل إلى المستشفى خمس مرات خلال الشهر الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس تدهور حالته الصحية وتأثرها بظروف الاحتجاز وارتفاع درجات الحرارة.

وجددت الهيئة دعوتها إلى الإفراج عن راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي وجميع من وصفتهم بـ"المعتقلين السياسيين"، كما طالبت باحترام حقوق السجناء في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وفقا لما ورد في البلاغ.
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