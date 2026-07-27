رئيس الجمهورية يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا بمناسبة انتهاء مهامهما في تونس
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم بقصر قرطاج، سفير مملكة بلجيكا لدى تونس فرانسوا ديمون، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.
كما استقبل رئيس الجمهورية، ، سفيرة مملكة هولندا لدى تونس جوزيفين باربرا فرانتزن، التي أدت بدورها زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها في تونس.
كما استقبل رئيس الجمهورية، ، سفيرة مملكة هولندا لدى تونس جوزيفين باربرا فرانتزن، التي أدت بدورها زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها في تونس.
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