رئيس الجمهورية يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا بمناسبة انتهاء مهامهما في تونس

استقبل رئيس الجمهورية، ظهر اليوم بقصر قرطاج، سفيرلدى تونس، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.كما استقبل رئيس الجمهورية، ، سفيرةلدى تونس، التي أدت بدورها زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها في تونس.