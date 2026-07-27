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الملاسين: الإطاحة بمنحرف وضع سكيناً على رقبة رضيع أثناء "براكاج" لوالدته

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 10:03 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أوقف أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي منحرفا مصنفا خطيرا جدا، إثر تورطه في تنفيذ عملية "براكاج" مروعة استهدفت امرأة بأحد أحياء منطقة الملاسين.

ووفق ملف القضية، عمد المظنون فيه إلى اعتراض سبيل امرأة كانت برفقة رضيعها، ووضع سكينا على رقبة الطفل مهددا بذبحه في حال أبدت أي مقاومة أو استغاثت بالمارة. وخوفا على سلامة رضيعها، سلمته هاتفها الجوال وحافظة نقودها، قبل أن يلوذ بالفرار.


وفور الإعلام بالحادثة، كثفت الوحدات الأمنية تحرياتها ومسحها الميداني بالمنطقة، مما مكن في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد المظنون فيه وإلقاء القبض عليه.


وبالتحري في هوية الموقوف والتثبت من سوابقه، تبين أنه محل 17 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، لتورطه في قضايا حق عام تعلقت بالسرقة والسلب تحت طائلة التهديد والاعتداء بالعنف الشديد.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، تمهيدا لإحالته على العدالة.
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