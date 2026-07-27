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المنصف باي: فتاة تستدرج الشبان ثم تسلمهم لعصابة

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 09:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة كانت تنشط بمحيط المنصف باي، وذلك إثر نصب كمين محكم، بعد تلقي عدد من البلاغات من سائقين تعرضوا للاعتداء والسرقة بأسلوب محكم.

أسلوب الاستدراج

ووفق المعطيات الأولية، كانت الشبكة تعتمد على فتاة لاستدراج الضحايا، حيث تقف بمحيط المنصف باي متظاهرة بحاجتها إلى المساعدة أو طلب التوصيل، مستغلة حسن نية السائقين أو إغراءهم.

وبعد صعودها إلى السيارة، تطلب التوجه إلى مكان محدد بحجة قضاء أمر عاجل، وما إن يصل السائق إلى منطقة معزولة أو قليلة الحركة حتى يفاجأ بهجوم بقية أفراد العصابة، الذين يعمدون إلى تهديده أو الاعتداء عليه وسلب أمواله وهواتفه، وفي بعض الحالات الاستيلاء على سيارته.


الإطاحة بأحد عناصر الشبكة

وأفضت التحريات والأبحاث الميدانية، استنادا إلى أوصاف قدمها عدد من المتضررين، إلى تحديد هوية أحد عناصر الشبكة، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من القبض عليه إثر كمين محكم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به وتحرير محضر في الغرض، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لإيقاف بقية أفراد الشبكة وتقديمهم إلى العدالة.
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