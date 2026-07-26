جبهة الخلاص تطالب بتوضيح حول الوضع الصحي للغنوشي والشابي
أعربت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، عن بالغ انشغالها إزاء ما يتم تداوله بشأن الوضعية الصحية لكل من رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المنتخب للفترة النيابية 2019-2024 راشد الغنوشي، ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وقالت الجبهة، في بيان، إن غياب أي توضيح رسمي، إلى جانب استمرار منع عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، أسهما في تغذية الإشاعات وزيادة قلق عائلته والرأي العام.
وحملت الجبهة السلطات المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالوضع الصحي للغنوشي والشابي، معتبرة أن منع الزيارات أو التضييق عليها، فضلا عن غياب التواصل الرسمي والشفاف، زادا من حدة المخاوف.
ودعت إلى إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الوضعية الصحية لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حدا للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.
كما طالبت بتمكين عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته دون تأخير، وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.
وقالت الجبهة، في بيان، إن غياب أي توضيح رسمي، إلى جانب استمرار منع عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، أسهما في تغذية الإشاعات وزيادة قلق عائلته والرأي العام.
وحملت الجبهة السلطات المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالوضع الصحي للغنوشي والشابي، معتبرة أن منع الزيارات أو التضييق عليها، فضلا عن غياب التواصل الرسمي والشفاف، زادا من حدة المخاوف.
ودعت إلى إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الوضعية الصحية لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حدا للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.
كما طالبت بتمكين عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته دون تأخير، وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.
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