جبهة الخلاص تطالب بتوضيح حول الوضع الصحي للغنوشي والشابي

أعربت، اليوم الأحد، عن بالغ انشغالها إزاء ما يتم تداوله بشأن الوضعية الصحية لكل من، ورئيس الجبهةوقالت الجبهة، في بيان، إن غياب أي توضيح رسمي، إلى جانب استمرار منع عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، أسهما في تغذية الإشاعات وزيادة قلق عائلته والرأي العام.وحملت الجبهة السلطات المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالوضع الصحي للغنوشي والشابي، معتبرة أن منع الزيارات أو التضييق عليها، فضلا عن غياب التواصل الرسمي والشفاف، زادا من حدة المخاوف.ودعت إلى إصداريوضح الوضعية الصحية لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حدا للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.كما طالبت بتمكين عائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته دون تأخير، وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.