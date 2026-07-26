بالفيديو: النائب ياسين مامي يوثّق تدفّق مياه الصرف الصحي الي شاطئ الحمامات

نشر الاحد 26 جويلية، النائب ياسين مامي مقطع فيديو وثّق من خلاله تدفق مياه الصرف الصحي الي شاطئ الحمامات.ووصف النائب الحادثة بالمشهد المزري موضحا أنه قام بنشر الفيديو خوفا على صحة المصطافين مضيفا بأن مختلف المسؤولين من رئاسة الحكومة الي وزارة البيئة الي ديوان تطهير الى السلط الجهوية والمحلية على علم بهذا الملف الذي سبق أن كان محور بعض الاجتماعات والدراسات.كما أعلن النائب مقاطعة الاجتماعات مع السلط في الغرض وقال " واكبنا عديد الاجتماعات الي في المستقبل ما عادش نواكبوها لأنو بعضها اصبح دون جدوى خاصة وانه ما ثماش مناسبة ما حكيناش فيها عالموضوع هذا".