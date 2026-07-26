دورة البرتغال الدولية للتايكواندو: الذهب لكل من فراس القطوسي وخليل الجندوبي

توّج كل من البطلين التونسيين فراس القطوسي وخليل الجندوبي اليوم الأحد بذهبية دورة البرتغال الدولية للتايكواندو.وجاءت ذهبية البطل الأولمبي فراس القطوسي اثر فوزه في نهائي منافسات وزن أقل من 87 كلغ على البوركيني فيصل ساوادوغو بنتيجة جولتين لصفر.وكان القطوسي فاز في الدور نصف النهائي على الإسباني اياغو بينا بجولتين لصفر.أما ذهبية البطل العالمي خليل الجنودوبي في وزن أقل من 68 كلغ فجاءت اثر انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين بسبب الاصابة.وكان الجندوبي فاز في الدور نصف النهائي على الأرجنتيني خوزيه لويس أكونا بجولتين لواحدة .