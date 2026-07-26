تفكيك شبكة أجنبية لترويج المخدرات وحجز أكثر من كيلوغرام من "الزطلة"

تمكن أعوانالتابعة لإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة إجرامية تضم عددا منتنشط في ترويج المواد المخدرة، وذلك إثر عملية أمنية دقيقة نفذت بعد عمل استعلاماتي ومتابعة ميدانية.وجاءت العملية عقب توفر معلومات حول نشاط مشبوه للمجموعة في مجال الاتجار بالمخدرات، حيث تم، بعد التنسيق مع، مداهمة المقر الذي يستغله المشتبه بهم.وأسفرت المداهمة عنوحجز، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم ومباشرة قضية عدلية من أجل، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية المتورطين والامتدادات المحتملة للشبكة.