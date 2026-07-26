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تفكيك شبكة أجنبية لترويج المخدرات وحجز أكثر من كيلوغرام من "الزطلة"

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صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 11:00 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة إجرامية تضم عددا من الأجانب تنشط في ترويج المواد المخدرة، وذلك إثر عملية أمنية دقيقة نفذت بعد عمل استعلاماتي ومتابعة ميدانية.

وجاءت العملية عقب توفر معلومات حول نشاط مشبوه للمجموعة في مجال الاتجار بالمخدرات، حيث تم، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مداهمة المقر الذي يستغله المشتبه بهم.


وأسفرت المداهمة عن إيقاف جميع عناصر الشبكة وحجز أكثر من كيلوغرام من مادة القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم ومباشرة قضية عدلية من أجل مسك وحيازة ونقل مادة مخدرة بنية الترويج، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية المتورطين والامتدادات المحتملة للشبكة.
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