منظمة رواد الأعمال: أكثر من 30 محاميا متطوعا لمقاضاة "الستاغ" دفاعا عن المؤسسات المتضررة

أعلن رئيس، عن تطوع أكثر منلتولي ملفات المؤسسات الاقتصادية التي تضررت جراء انقطاعات الكهرباء، تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضدوأوضح قويعة، في تصريح لإذاعة، أن المبادرة تستهدف مرافقة المؤسسات التي أثبتت تعرضها لأضرار مباشرة، سواء من خلال تعطل نشاطها أو احتراق معداتها وتجهيزاتها، مؤكدا أنه سيتم إنجاز المعاينات الفنية اللازمة وتجميع كل الوثائق المؤيدة للملفات.وأضاف أن فريقا قانونيا يضم محامين وخبراء سيتولى جمع الفواتير والتقارير الفنية وسائر الإثباتات المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، قبل عرضها على المختصين ثم التوجه إلى القضاء.وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو، معتبرا أن المؤسسات لا يمكنها انتظار سنوات طويلة لاسترجاع حقوقها، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بمعداتها ونشاطها.وأكد قويعة أن المنظمة تسعى إلى أن تكونأمام القضاء، مشددا على أن التحرك يتم في إطار، معربا عن ثقته في القضاء لإنصاف المتضررين.وختم بالتأكيد على أن حماية المؤسسات الاقتصادية تعني حماية الاستثمار والثروة ومواطن الشغل، معتبرا أن دور المنظمة يتمثل في الدفاع عن الاقتصاد الوطني ومساندة المؤسسات التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي.