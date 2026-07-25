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مسيرة وسط العاصمة تزامنا مع الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 22:04 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تجمع عدد من المتظاهرين، اليوم السبت 25 جويلية 2026، وسط العاصمة، في تحرك ميداني تزامن مع إحياء التونسيين الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم لعدد من السياسات المعتمدة، مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة ومراجعة عدد من الخيارات والقرارات الراهنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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