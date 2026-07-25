مسيرة وسط العاصمة تزامنا مع الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية

تجمع عدد من المتظاهرين، اليوم السبت، وسط العاصمة، في تحرك ميداني تزامن مع إحياء التونسيينورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم لعدد من السياسات المعتمدة، مطالبين بإجراءومراجعة عدد من الخيارات والقرارات الراهنة على المستويات