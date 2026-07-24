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تحديد جلسة بعد العطلة القضائية للنظر في قضية وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 20:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تقرر تعيين جلسة لدى محكمة التعقيب بعد العطلة القضائية للنظر في الطعون المقدمة في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية، والتي قضت بسجن كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي لمدة أربع سنوات، كما قضت بسجن وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.


وعقب صدور الأحكام الاستئنافية، تقدم كل من القائمين بالحق الشخصي من ورثة الجيلاني الدبوسي، والوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، وهيئة الدفاع عن المتهمين، بطعون بالتعقيب.


وأحيل ملف القضية إلى محكمة التعقيب، التي حددت جلسة تعقد بعد انتهاء العطلة القضائية لإعادة النظر في الملف.
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