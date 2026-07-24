تحديد جلسة بعد العطلة القضائية للنظر في قضية وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي

تقرر تعيين جلسة لدىبعد العطلة القضائية للنظر في الطعون المقدمة في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحلوكانتقد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية، والتي قضت بسجن كل منلمدة، كما قضت بسجنلمدةمعوعقب صدور الأحكام الاستئنافية، تقدم كل من، و، وهيئة الدفاع عن المتهمين، بطعون بالتعقيب.وأحيل ملف القضية إلى، التي حددت جلسة تعقد بعد انتهاء العطلة القضائية لإعادة النظر في الملف.