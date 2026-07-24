نائب بالبرلمان يعتذر للمستثمرين والتونسيين بسبب انقطاعات الكهرباء ويحذر من عجز في الإنتاج
قدم مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، اعتذاره للمستثمرين وللشعب التونسي على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وقال فنيرة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إن "هذه أخطاء نتحملها جميعًا، لأن الجميع في الدولة كان يعلم بأن الطلب على الكهرباء تجاوز العرض".
وأوضح أن تونس سجلت خلال فترات الذروة طلبًا يناهز 6 آلاف ميغاواط، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 4200 ميغاواط، وهو ما يفسر العجز المسجل والاضطرابات في التزود بالتيار الكهربائي خلال فترات الاستهلاك المرتفع.
وقال فنيرة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إن "هذه أخطاء نتحملها جميعًا، لأن الجميع في الدولة كان يعلم بأن الطلب على الكهرباء تجاوز العرض".
وأوضح أن تونس سجلت خلال فترات الذروة طلبًا يناهز 6 آلاف ميغاواط، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 4200 ميغاواط، وهو ما يفسر العجز المسجل والاضطرابات في التزود بالتيار الكهربائي خلال فترات الاستهلاك المرتفع.
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