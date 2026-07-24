نائب بالبرلمان يعتذر للمستثمرين والتونسيين بسبب انقطاعات الكهرباء ويحذر من عجز في الإنتاج

قدم مقرربمجلس نواب الشعب،، اعتذاره للمستثمرين وللشعب التونسي على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.وقال فنيرة، في تصريح لإذاعة، إن "هذه أخطاء نتحملها جميعًا، لأن الجميع في الدولة كان يعلم بأن الطلب على الكهرباء تجاوز العرض".وأوضح أن تونس سجلت خلال فترات الذروة طلبًا يناهز، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي، وهو ما يفسر العجز المسجل والاضطرابات في التزود بالتيار الكهربائي خلال فترات الاستهلاك المرتفع.