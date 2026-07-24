عميد المهندسين: أبناء الستاغ يخدمو في عديد الدول ويأمّنو بكفاءتهم الا في تونس تتم هرسلتهم واستدعاؤهم للتحقيق

أكد الجمعة 24 جويلية، عميد المهندسين محسن الغرسي أنه تم استدعاء عدد من المهندسين للبحث في علاقة بانقطاع التيار الكهربائي.وعبّر عميد المهندسين عن استنكاره لاستدعاء مهندسي الستاغ للتحقيق وقال " علاش يبحثو!؟ على خاطر يخدمو 24/24 هذا كفوهم!؟"وتابع بالقول "لو لا المهندسين والفنيين متع الستاغ راي تونس الكل ظلمة اليوم، نكافيوهم بالهرسلة " مشيرا الي ان عديد المهندسين من ابناء الستاغ موجودين في عديد دول العالم على غرار كندا وفرنسا ودبي ويأمنو بيهم الا في تونس".