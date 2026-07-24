تأجيل النظر في اعتراض "تيكتوكوز" على حكم غيابي إلى أكتوبر المقبل

قررتتأجيل النظر في الاعتراض المقدم من إحدى صانعات المحتوى المعروفة بـ"تيكتوكوز" على حكم غيابي استئنافي صادر في حقها، إلى موعد لاحق بعد العطلة القضائية، خلالوكانت المعنية قد عادت مؤخرا من الخارج، وعند وصولها إلى، تم إعلامها بأنها محل تفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، تنفيذا لحكم غيابي بالسجن صادر في قضية تتعلق بـوباستشارة النيابة العمومية، أُحيلت المعنية بحالة تقديم على أنظار محكمة الاستئناف بتونس، حيث تولت اليوم الجمعة تسجيل اعتراضها على الحكم الغيابي.وقررت المحكمةوتعيين جلسة خلالللنظر في أصل القضية.