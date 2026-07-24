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تأجيل النظر في اعتراض "تيكتوكوز" على حكم غيابي إلى أكتوبر المقبل

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 14:52 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قررت محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في الاعتراض المقدم من إحدى صانعات المحتوى المعروفة بـ"تيكتوكوز" على حكم غيابي استئنافي صادر في حقها، إلى موعد لاحق بعد العطلة القضائية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكانت المعنية قد عادت مؤخرا من الخارج، وعند وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي، تم إعلامها بأنها محل تفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، تنفيذا لحكم غيابي بالسجن صادر في قضية تتعلق بـالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.


وباستشارة النيابة العمومية، أُحيلت المعنية بحالة تقديم على أنظار محكمة الاستئناف بتونس، حيث تولت اليوم الجمعة تسجيل اعتراضها على الحكم الغيابي.


وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا وتعيين جلسة خلال شهر أكتوبر القادم للنظر في أصل القضية.
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