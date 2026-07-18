الفنان صالح الفرزيط في ذمّة الله

توفي، اليوم السبت، الفنان التونسي، أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية التونسية، وذلك إثر تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى العسكري.وُلد الفقيد في، وبدأ مسيرته الفنية خلال سبعينيات القرن الماضي، ليصبح أحد أبرز المجددين في فن، حيث نجح في تطوير أساليب الأداء والألحان مع المحافظة على الهوية الأصيلة لهذا اللون الموسيقي.وارتبط اسم صالح الفرزيط بالدفاع عن الأغنية الشعبية في فترة كانت تواجه فيها التهميش، إذ تمكن بصوته وأعماله من ترسيخ مكانة فن المزود وإيصاله إلى جمهور واسع، حتى أصبح من أبرز الأصوات التي عكست نبض الشارع التونسي.كما عُرف الراحل بجرأته في تناول القضايا الاجتماعية، وقدم سنةإحدى أشهر أغانيه ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، والتي جاءت بعد تجربة السجن، معبرا من خلالها عن تطلعاته إلى العدالة والحرية.وخلف صالح الفرزيط رصيدا فنيا ثريا من الأغاني التي لا تزال تحظى بشعبية واسعة، من بينها، و، و، و، و، وولم تقتصر مسيرته على الغناء، بل خاض أيضا تجارب في التمثيل، من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزية، من بينها فيلمومسلسلبرحيل صالح الفرزيط، تفقد الساحة الفنية التونسية أحد أبرز وجوه الأغنية الشعبية، الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ الموسيقى التونسية وإرثا فنيا سيظل حاضرا في ذاكرة جمهوره.