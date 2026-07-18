مخطط التنمية 2026-2030 | النائب مروان زيان: مشاريع كبرى مبرمجة لفائدة معتمدية رادس

أكد النائب المترشح عن، خلال مداخلته في الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للمصادقة على، إدراج عدد من المشاريع المهيكلة والكبرى لفائدة الجهة، معتبرا أنها ستسهم في إحداث نقلة تنموية وبيئية برادس.وأوضح النائب أن المخطط التنموي الجديد استجاب، وفق تعبيره، لعدد من المطالب التي ترفعها الجهة منذ سنوات، من خلال إقرار مشاريع بيئية عاجلة، أبرزها، إلى جانبوإعادة تهيئةليكون فضاءً ترفيهيا ومتنفسا للعائلات.وأشار إلى أن المخطط تضمن كذلك مشاريع لتطويروالمنطقة البترولية، بهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز الكفاءة اللوجستية والقدرة التنافسية.وأضاف أن الاستثمارات المبرمجة تشمل أيضا القطاع الرياضي والشبابي، من خلالوصيانةبما يستجيب لمتطلبات احتضان التظاهرات الرياضية وتطلعات الجماهير.وختم مروان زيان مداخلته بالتأكيد على التزامه بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع ومراقبة مدى تقدمها، مشيرا إلى أنها أصبحت، وفق قوله، جزءا من التوجهات التنموية التي تضمنها مخطط التنمية للفترة