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مخطط التنمية 2026-2030 | النائب مروان زيان: مشاريع كبرى مبرمجة لفائدة معتمدية رادس

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 20:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد النائب المترشح عن معتمدية رادس، مروان زيان، خلال مداخلته في الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، إدراج عدد من المشاريع المهيكلة والكبرى لفائدة الجهة، معتبرا أنها ستسهم في إحداث نقلة تنموية وبيئية برادس.

وأوضح النائب أن المخطط التنموي الجديد استجاب، وفق تعبيره، لعدد من المطالب التي ترفعها الجهة منذ سنوات، من خلال إقرار مشاريع بيئية عاجلة، أبرزها إنقاذ الشريط الساحلي وتطهير البحر، إلى جانب التدخل لإنقاذ وادي مليان وإعادة تهيئة منتزه فرحات حشاد ليكون فضاءً ترفيهيا ومتنفسا للعائلات.


وأشار إلى أن المخطط تضمن كذلك مشاريع لتطوير ميناء رادس والمنطقة البترولية، بهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز الكفاءة اللوجستية والقدرة التنافسية.


وأضاف أن الاستثمارات المبرمجة تشمل أيضا القطاع الرياضي والشبابي، من خلال تأهيل الحي الرياضي برادس وصيانة ملعب حمادي العقربي بما يستجيب لمتطلبات احتضان التظاهرات الرياضية وتطلعات الجماهير.

وختم مروان زيان مداخلته بالتأكيد على التزامه بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع ومراقبة مدى تقدمها، مشيرا إلى أنها أصبحت، وفق قوله، جزءا من التوجهات التنموية التي تضمنها مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

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