5 سنوات سجنا ونصف الفتاة مجدت التنظبمات الارهابية على منصات التواصل الاجتماعي

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا بالحكم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف في حق فتاة أدينت بتهم تتعلق بالإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية.كما تضمن الحكم القضائي إخضاع المتهمة للمراقبة الإدارية لفترة محددة بعد استيفائها العقوبة السجنية الصادرة في حقها.وتعود أطوار القضية إلى رصد الأجهزة الأمنية المختصة لنشاط مشبوه للمحكوم عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبيّنت التحقيقات أن الفتاة تعمدت نشر وتداول تدوينات ومحتويات رقمية تُشيد بالعمليات الإرهابية وتمجد التنظيمات المحظورة، مما يشكل تهديداً للأمن العام ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.