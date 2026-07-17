الحلفاوبن : الإطاحة بـ "نفر خطير" صادر في حقه 8 مناشير تفتيش ومورط في 11 قضية سلب بالعاصمة

في إطار تعقب العناصر الإجرامية الخطيرة والمفتش عنها، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت أمس إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، إثر مداهمة أمنية ناجحة ومحكمة بجهة الحلفاوين، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً".وتبين ان المظنون فيه صادر في حقه 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، كما تبين أنه محل تتبع في 11 قضية عدلية أخرى شملت أقاليم ومناطق أمنية متعددة بالعاصمة، من بينها: (المنزه، العمران، باب سعدون، وشارع الحرية).وكشفت التحريات والأبحاث مع الموقوف عن أسلوبه الإجرامي المتبع؛ حيث كان يتعمد ترصد السيارات المارة والربوض بمحيط مفترقات الأضواء الثلاثية، مستغلاً توقف المركبات لـ "نطر" الهواتف الجوالة للمواطنين والسائقين مسبباً حالة من الذعر والضرر المادي للمتضرريين.بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـه لمواصلة الأبحاث معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وإحالته على العدالة.تندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة للمؤسسة الأمنية للتصدي لمظاهر الجريمة المنظمة والسرقة بالنشل والنطر، وإعادة الطمأنينة للمواطنين في الفضاء العام.