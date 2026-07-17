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السجن 8 سنوات لأفراد عصابة سرقة المواشي بطبربة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 15:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ثماني سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة، بعد إدانتهم بتكوين عصابة مختصة في سرقة المواشي واستهداف ممتلكات الفلاحين بمنطقة طبربة من ولاية منوبة.

وجاءت الأحكام إثر نجاح الوحدات الأمنية، في وقت سابق، في تفكيك الشبكة التي أثارت حالة من القلق في صفوف مربي الماشية بالجهة، بعد تورطها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة الممنهجة، التي كانت تتم وفق تخطيط مسبق وتحت التهديد.


وكشفت الأبحاث والتحقيقات القضائية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أسلوبا منظما يقوم على رصد الضيعات الفلاحية، قبل الاستيلاء على المواشي ونقلها إلى مناطق أخرى، حيث يتم التفويت فيها بالبيع خارج منطقة طبربة.
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