السجن 8 سنوات لأفراد عصابة سرقة المواشي بطبربة

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة، بعد إدانتهم بتكوين عصابة مختصة فيواستهداف ممتلكات الفلاحين بمنطقةمن ولايةوجاءت الأحكام إثر نجاح الوحدات الأمنية، في وقت سابق، في تفكيك الشبكة التي أثارت حالة من القلق في صفوف مربي الماشية بالجهة، بعد تورطها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة الممنهجة، التي كانت تتم وفق تخطيط مسبق وتحت التهديد.وكشفت الأبحاث والتحقيقات القضائية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أسلوبا منظما يقوم على رصد الضيعات الفلاحية، قبل الاستيلاء على المواشي ونقلها إلى مناطق أخرى، حيث يتم التفويت فيها بالبيع خارج منطقة طبربة.