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الهيئة الوطنية للمحامين تعبر عن تضامنها مع عبد الناصر العويني

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Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 14:48 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عبّرت الجمعة 16 جويلية، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن تضامنها ودعمها للمحامي عبد الناصر العويني بعد صدور حكم استئنافي في حقه يقضي بسجنه لمدة سنة.
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يذكر أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت الخميس، حكماً يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني لمدة سنة رغم أن المدعي كان قد تراجع عن شكايته، كما أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقاً بـعدم سماع الدعوى.

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