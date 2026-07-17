الهيئة الوطنية للمحامين تعبر عن تضامنها مع عبد الناصر العويني

عبّرت الجمعة 16 جويلية، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن تضامنها ودعمها للمحامي عبد الناصر العويني بعد صدور حكم استئنافي في حقه يقضي بسجنه لمدة سنة.يذكر أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت الخميس، حكماً يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني لمدة سنة رغم أن المدعي كان قد تراجع عن شكايته، كما أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقاً بـعدم سماع الدعوى.