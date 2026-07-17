تونس: إيداع أجنبي السجن بتهمة ترويج الكوكايين بين لافايات وحي النصر

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق أجنبي، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويجبين منطقةوسط العاصمة وأحياءبولاية أريانة، إثر إيقافه من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت إلى الوحدات الأمنية حول تحركات مريبة للمشتبه به، الذي كان يتردد باستمرار بين منطقتي لافايات وحي النصر، مع اعتماده أسلوبا حذرا في تنقلاته، ما أثار الشبهات بشأن نشاطه.وبتكثيف التحريات وإخضاعه للمراقبة، توصل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر إلى تحديد أماكن تواجده وأوقات نشاطه، قبل نصب كمين محكم أسفر عن إيقافه وحجز كمية منكانت معدة للترويج.وبالتحقيق معه، اعترف المشتبه به بترويج المخدرات بين لافايات وحي النصر، مستهدفا مختلف الفئات الشبابية، وفق المعطيات الأولية.وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة الأبحاث.