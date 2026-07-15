استئنافيا: إقرار الحكم بخطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل
قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتسليط خطية مالية على رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بتخطئة نجيب بن إسماعيل بمبلغ مالي، وذلك من أجل تهمة التحيل في قضية رفعت ضده.
ويُذكر أن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل موقوف على ذمة قضايا أخرى، صدرت في بعضها أحكام استئنافية بالسجن في حقه.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بتخطئة نجيب بن إسماعيل بمبلغ مالي، وذلك من أجل تهمة التحيل في قضية رفعت ضده.
ويُذكر أن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل موقوف على ذمة قضايا أخرى، صدرت في بعضها أحكام استئنافية بالسجن في حقه.
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