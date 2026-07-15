استئنافيا: إقرار الحكم بخطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل

قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتسليط خطية مالية علىوكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بتخطئة نجيب بن إسماعيل بمبلغ مالي، وذلك من أجل تهمةفي قضية رفعت ضده.ويُذكر أن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل موقوف على ذمة قضايا أخرى، صدرت في بعضها أحكام استئنافية بالسجن في حقه.