JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:32 Tunis

رضا الشكندالي: "الستاغ توزع الفقر بالتساوي عبر قطع الكهرباء عن المناطق"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a57442e88fae3.70659008_pqhmjifnekolg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 00:20 قراءة: 1 د, 7 ث
      
انتقد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الانقطاعات الأخيرة للتيار الكهربائي، معتبرا أن اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على قطع الكهرباء بالتداول بين المناطق يجسد، وفق تعبيره، "توزيع الفقر عوضا عن توزيع الثروة".

وكتب الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك":

"قصان الضو اليوم من طرف الستاغ، تقريبا ساعة على كل منطقة بالتداول، هو تجسيم بامتياز لمبدأ توزيع الفقر عوضا عن توزيع الثروة. فالستاغ، بعد أن تحصلت على ما يزيد عن 400 مليار كقرض بضمان من الدولة، تقوم بقصان الضوء بالتساوي مع الجميع... الفقر للجميع."


وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيصل طريفة، أكد أن الانقطاعات الأخيرة تعود إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية.

أخبار ذات صلة:
الستاغ توضح أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك...

وأوضح طريفة أن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة، الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء، تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة. كما كشف عن تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر، انعكس على كميات الطاقة المتاحة لتونس في إطار اتفاقيات تبادل الكهرباء بين البلدين، مما زاد من الضغط على الشبكة الوطنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332930

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Eng - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:16
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet42°
34° Babnet
الــرياح:
2.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
41°-28
45°-30
43°-30
43°-30
  • Avoirs en devises 23150,4
  • (14/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37540 DT
  • (14/07)
  • 1 $ = 2,95410 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/07)     3702,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/07)   29270 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio