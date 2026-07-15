رضا الشكندالي: "الستاغ توزع الفقر بالتساوي عبر قطع الكهرباء عن المناطق"
انتقد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الانقطاعات الأخيرة للتيار الكهربائي، معتبرا أن اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على قطع الكهرباء بالتداول بين المناطق يجسد، وفق تعبيره، "توزيع الفقر عوضا عن توزيع الثروة".
وكتب الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك":
وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيصل طريفة، أكد أن الانقطاعات الأخيرة تعود إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية.
وأوضح طريفة أن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة، الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء، تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة. كما كشف عن تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر، انعكس على كميات الطاقة المتاحة لتونس في إطار اتفاقيات تبادل الكهرباء بين البلدين، مما زاد من الضغط على الشبكة الوطنية.
وكتب الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك":
"قصان الضو اليوم من طرف الستاغ، تقريبا ساعة على كل منطقة بالتداول، هو تجسيم بامتياز لمبدأ توزيع الفقر عوضا عن توزيع الثروة. فالستاغ، بعد أن تحصلت على ما يزيد عن 400 مليار كقرض بضمان من الدولة، تقوم بقصان الضوء بالتساوي مع الجميع... الفقر للجميع."
وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيصل طريفة، أكد أن الانقطاعات الأخيرة تعود إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية.
وأوضح طريفة أن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة، الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء، تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة. كما كشف عن تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر، انعكس على كميات الطاقة المتاحة لتونس في إطار اتفاقيات تبادل الكهرباء بين البلدين، مما زاد من الضغط على الشبكة الوطنية.
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