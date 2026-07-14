ابتدائيا: السجن 4 أشهر للناشط بالمجتمع المدني غسان الكلاعي
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا حضوريا، بالسجن لمدة أربعة أشهر في حق الناشط بالمجتمع المدني غسان الكلاعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت غسان الكلاعي، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة منسوبة إليه نُشرت خلال شهر جانفي الماضي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت غسان الكلاعي، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة منسوبة إليه نُشرت خلال شهر جانفي الماضي.
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