ابتدائيا: السجن 4 أشهر للناشط بالمجتمع المدني غسان الكلاعي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا حضوريا، بالسجن لمدةفي حق الناشط بالمجتمع المدنيوكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت غسان الكلاعي، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك من أجل، على خلفية تدوينة منسوبة إليه نُشرت خلال شهر جانفي الماضي.