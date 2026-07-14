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الحفصية: الاحتفاظ بـ3 أشخاص إثر معركة بالأسلحة البيضاء خلّفت إصابات وأضرارا بالممتلكات

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 18:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، على خلفية مشاركتهم أول أمس في معركة عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء بجهة الحفصية بالعاصمة، وأسفرت عن تسجيل إصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المنطقة شهدت حالة من الفوضى والذعر إثر اندلاع مواجهة بين مجموعتين من الشبان، استُعملت خلالها أسلحة بيضاء وهراوات وحجارة، مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين، إضافة إلى تهشيم عدد من السيارات الرابضة وإلحاق أضرار بمحلات تجارية وممتلكات بالجهة.


وعلى إثر الإعلام بالواقعة، تدخل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، حيث تمكنوا من السيطرة على الوضع وتفريق المتشاجرين، كما حجزوا مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء.


وأسفرت الأبحاث عن إيقاف ثلاثة متهمين رئيسيين في حالة تلبس، في حين تم إدراج بقية المتورطين بالتفتيش بعد تحديد هوياتهم، مع تواصل الجهود لإلقاء القبض عليهم.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة، وفتح بحث من أجل المشاركة في معركة، والاعتداء بالعنف الشديد بواسطة أسلحة بيضاء، والإضرار العمدي بالملك العام والخاص، وإثارة الفوضى.
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