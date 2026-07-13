الاستئناف يرفّع العقوبات السجنية على العكرمي من 23 إلى 29عاما واللوز من 13 الى 17عاما سجنا
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإقرار إدانة وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، مع الترفيع في العقوبة السجنية الصادرة في حقه في قضيتين مرفوعتين ضده، من 23 عاما إلى 29 عاما سجنا.
وقضت المحكمة بالترفيع في العقوبة في القضية المتعلقة بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، من 10 أعوام إلى 13 عاما سجنا، وذلك من أجل تهم تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد مساعدته على الإفلات من التتبعات العدلية، وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيفة.
كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية في القضية الثانية، في حق كل من البشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث، من 13 عاما إلى 17 عاما سجنا، من أجل جرائم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية.
وقضت المحكمة بالترفيع في العقوبة في القضية المتعلقة بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، من 10 أعوام إلى 13 عاما سجنا، وذلك من أجل تهم تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد مساعدته على الإفلات من التتبعات العدلية، وتعمد إخفاء الحقيقة باستغلال خصائص الوظيفة.
كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية في القضية الثانية، في حق كل من البشير العكرمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز ومتهم ثالث، من 13 عاما إلى 17 عاما سجنا، من أجل جرائم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية.
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