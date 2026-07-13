إيداع أربعة أجانب السجن بعد ضبط عشرات كبسولات المخدرات داخل أمعائهم بمطار تونس قرطاج

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أجانب من إحدى الدول المغاربية، إثر ضبطهم بمطار تونس قرطاج الدولي وبحوزتهم عشرات كبسولات المخدرات التي أخفوها داخل أمعائهم.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمطار تونس قرطاج الدولي تلقوا معلومات استعلاماتية مسبقة حول اعتزام عدد من المسافرين، يحملون جنسية إحدى الدول المغاربية، تهريب شحنة من المخدرات عبر المطار.وبتعميق التحريات، تمكن الأعوان من تحديد هويات المشتبه بهم الأربعة، قبل إخضاعهم للفحص بالأشعة، ثم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث أثبتت الفحوصات إخفاءهم عشرات كبسولات المخدرات داخل أمعائهم، فتم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث.وبإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقهم، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية ملابسات القضية.