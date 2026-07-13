تأجيل محاكمة عماد دغيج في قضية ذات صبغة إرهابية إلى سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الجنائية عددالمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد، إلى جانب متهم ثان، إلى جلسة خلالوكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، ابتدائيا، بسجن، فيما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة، وذلك من أجل