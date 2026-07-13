تأجيل محاكمة عماد دغيج في قضية ذات صبغة إرهابية إلى سبتمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية عدد 27 المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الناشط السابق بروابط حماية الثورة والعضو السابق بائتلاف الكرامة عماد دغيج، إلى جانب متهم ثان، إلى جلسة خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، ابتدائيا، بسجن عماد دغيج لمدة عامين، فيما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة سبعة أعوام، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، ابتدائيا، بسجن عماد دغيج لمدة عامين، فيما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة سبعة أعوام، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
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